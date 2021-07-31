Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Швейцарии
Политика 31 июля 2021 14:39 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил Президенту Швейцарии Ги Пармелену поздравительное письмо.
Новость обновляется
Тэги:Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
На совместном заседании Рабочих групп Межведомственного центра в Гадруте обсуждены проделанные и предстоящие работы в Карабахе (ФОТО) Политика 14:50
Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы в Карабахе - экс-депутат парламента Израиля Политика 14:24
Распространенная Арменией информация об обстреле со стороны частей азербайджанской армии является необоснованной - минобороны Политика 14:13
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра Политика 13:07
В Генпрокуратуру переданы материалы в связи с экологическим ущербом Зангиланскому и Джебраильскому районам Азербайджан 12:44
Крупнейшая в Грузии компания по производству комбикормов приступает к строительству нового завода Строительство 12:22
В Милли Меджлис направлено представление о лишении неприкосновенности депутата Эльданиза Салимова Политика 11:31
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе Политика 11:08
Манат на этой неделе подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР) Финансы 10:06
В Баку состоялась торжественная церемония срезки со станка карабахского ковра "Ханлыг" (ФОТО) Культура 10:06
Восьмое чувство и восемь нот Джамала Гурбанова: Особое видение окружающего мира и отражение духовной сущности (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 09:28
Товарооборот между Азербайджаном и Россией меньше подвержен влиянию мировых цен на энергоносители - минпромторг РФ Экономика 08:44
Исследование в Аргентине показало безопасность комбинации "Спутника V" с другими вакцинами Другие страны 03:50
Первая группа противопожарного подразделения МЧС Азербайджана прибыла в Турцию (ФОТО) Общество 02:04
Ракета Arianе 5 с двумя телекоммуникационными спутниками стартовала с космодрома в Куру Другие страны 01:29
USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе Энергетика 00:01
В США сенаторы проголосовали за начало дебатов по плану развития инфраструктуры страны США 30 июля 23:52
Два легкоатлета из Тринидада и Тобаго заразились коронавирусом на Олимпийских играх Другие страны 30 июля 23:25
Туркменистан и Кыргызстан обсудили вопросы саммита президентов стран ЦА в "Авазе" Туркменистан 30 июля 22:48
Казахстан и Индия обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в ядерной сфере Казахстан 30 июля 22:12
В Конгрессе заявили, что Трамп оказывал давление на Минюст, чтобы отменить итоги выборов США 30 июля 21:59
Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов, направленный на саудовское торговое судно Арабские страны 30 июля 21:18