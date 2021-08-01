Боевое дежурство на освобожденных территориях Азербайджана ведется на высоком уровне

БАКУ /Trend/ - Повышается уровень интенсивной боевой подготовки личного состава подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В подразделениях, дислоцированных в этих регионах и на позициях в высокогорных местностях, несение круглосуточной службы ведется согласно распорядку дня. Боевое дежурство организовано на высоком уровне.

В связи с пресечением возможных провокаций вооруженных сил Армении совершенствуется служебно-боевая деятельность.