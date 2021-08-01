Боевое дежурство на освобожденных территориях Азербайджана ведется на высоком уровне
БАКУ /Trend/ - Повышается уровень интенсивной боевой подготовки личного состава подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В подразделениях, дислоцированных в этих регионах и на позициях в высокогорных местностях, несение круглосуточной службы ведется согласно распорядку дня. Боевое дежурство организовано на высоком уровне.
В связи с пресечением возможных провокаций вооруженных сил Армении совершенствуется служебно-боевая деятельность.
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