МИД Азербайджана вручил ноту временному поверенному в делах России (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Первого августа 2021 года временный поверенный в делах Российской Федерации в Азербайджане был приглашен в Министерство иностранных дел, сообщает Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи до сведения временного поверенного в делах была доведена серьезная озабоченность и выражен протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата Государственной Думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского в эфире программы «Итоги Жириновского» от 30 июля на радио «Комсомольская правда».

Было подчеркнуто, что поведение человека, представленного в Государственной Думе РФ, является не только неэтичным, но и несовместимым с духом дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, что озвучивание безответственных и провокационных заявлений, рассчитанных на нанесение ущерба этим отношениям, является недопустимым.

В связи с данным инцидентом противоположной стороне была вручена нота МИД Азербайджана.