Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 1 августа, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по поводу лесных пожаров в Турции, операций по их тушению и осуществляемым спасательным работам.

Касательно помощи, направленной Турции по поручению Президента Азербайджана, министр отметил, что, как и всегда, Азербайджан находится рядом с братской Турцией. Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан готов оказать любую помощь и в дальнейшем.

Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.