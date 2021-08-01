Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции
БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 1 августа, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по поводу лесных пожаров в Турции, операций по их тушению и осуществляемым спасательным работам.
Касательно помощи, направленной Турции по поручению Президента Азербайджана, министр отметил, что, как и всегда, Азербайджан находится рядом с братской Турцией. Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан готов оказать любую помощь и в дальнейшем.
Министры также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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