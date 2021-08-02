Министр обороны Азербайджана приказал быть готовым к провокациям армянских ВС и немедленно пресекать их

БАКУ /Trend/ - Второго августа 2021 года на Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны, в совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства.

К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

Доведя до участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, министр обороны дал соответствующие приказы и указания командно-начальствующему составу в связи с выполнением этих задач.

Коснувшись событий, произошедших в последнее время на Кельбаджарском направлении армяно-азербайджанской государственной границы, министр обороны приказал быть готовым к разного рода провокациям, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении, и немедленно пресекать их.

Министр потребовал обращать пристальное внимание на вопросы уточнения боевых планов, проведения мероприятий по приведению войск в высокую степень боеготовности и их перегруппировке в ходе интенсивных учений и тренировок, а также боевого и материально-технического обеспечения.

Говоря о мероприятиях, запланированных в азербайджанской армии на второе полугодие учебного года, генерал-полковник Гасанов дал указания командно-начальствующему составу о скорейшем завершении работ, ускорении мероприятий инженерного обеспечения войск, подготовки к зимнему периоду воинских частей, в частности, подразделений и позиций, расположенных в высокогорных районах, а также о дальнейшем улучшении медицинского обеспечения военнослужащих.