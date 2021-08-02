Дисциплинарная комиссия парламента приняла заключение о лишении депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса (парламент) приняла заключение о лишении депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова.
Как сообщает в понедельник Trend, вопрос был рекомендован к рассмотрению на завтрашнем заседании парламента.
Ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проведено расследование по материалам, поступившим из МВД в связи с применением силы депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля, около 01:00, в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз.
По собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана. Следствие по делу поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.
В связи с фактом в Милли Меджлис генпрокурором Кямраном Алиевым было направлено представление о лишении Эльданиза Салимова депутатской неприкосновенности.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)