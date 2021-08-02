Депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльданиз Салимов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе, второго августа было проведено заседание Дисциплинарной комиссии.

Открывая заседание, председатель Эльдар Ибрагимов отметил, что на повестке стоит вопрос о лишении неприкосновенности депутата Милли Меджлиса от 55-го Хачмазского городского избирательного округа Эльданиза Салимова.

Было подчеркнуто, что Генеральный прокурор Кямран Алиев направил спикеру Сахибе Гафаровой соответствующее представление, и, согласно внутреннему уставу парламента, представление должно быть рассмотрено Дисциплинарной комиссией.

Было сказано, что по материалам в связи с действиями Эльданиза Салимова в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана. Ведение следствия поручено Главному следственному управлению Генпрокуратуры. Согласно Конституции Азербайджанской Республики, депутат является неприкосновенным лицом, и по этой причине возникла необходимость в лишении неприкосновенности Эльданиза Салимова.

Выступая на заседании, депутат Эльданиз Салимов признал себя виновным и выразил сожаление в связи с содеянным.

После того, как были выслушаны мнения членов Дисциплинарной комиссии Фазаила Агамалы, Хикмета Мамедова, Низами Сафарова, Афет Гасановой, Малахат Ибрагимгызы, Насиба Магамалиева, Машхура Мамедова, Мадара Мусаева и секретаря комиссии Нурлана Гасанова, было рекомендовано рассмотреть вопрос о лишении депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова на пленарном заседании парламента.

Ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проведена проверка по материалам, поступившим из МВД в связи с применением силы депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля, около 01:00, в ресторане «Старый двор» в городе Хачмаз.

По собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана. Следствие по делу было поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)