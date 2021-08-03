Глава МИД Азербайджана принял нового резидента-координатора ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового резидента-координатора ООН в нашей стране Владанку Андрееву.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Владанка Андреева вручила Джейхуну Байрамову копию письма в связи со своим назначением.

Министр поздравил ее с назначением на этот пост и пожелал успехов в работе.

По его мнению, богатый опыт Андреевой будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также структурами этой организации.

В свою очередь, Андреева выразила уверенность в том, что почти 30-летнее сотрудничество Азербайджана и ООН на высоком уровне будет продолжено.

Она отметила, что внимание будет уделяться достижению конкретных результатов существующего сотрудничества.

Подчеркнув, что Азербайджан продолжает борьбу с COVID-19 и осуществляет процесс постконфликтного восстановления, Андреева выразила готовность поддержать страну в этом отношении.

Байрамов проинформировал нового резидента-координатора ООН о роли Азербайджана в борьбе с пандемией, глобальных инициативах, выдвинутых в этой связи Президентом Ильхамом Алиевым, и о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения, а также о политике агрессии, с которой столкнулся Азербайджан с первых дней своей независимости, и ее последствиях, продолжающихся военных провокациях Армении и восстановлении территориальной целостности в результате ответных операций, проведенных в прошлом году, выполнении таким образом резолюций Совбеза ООН. Министр также подробно рассказал о сотрудничестве со специализированными учреждениями ООН.

Было отмечено, что после ликвидации фактора оккупации возникли новые возможности для нормализации отношений между двумя странами, налаживания сотрудничества. Также было подчеркнуто, что Армения все еще демонстрирует противоречащий международному праву подход.

Стороны также обменялись мнениями о реконструкции и восстановлении на освобожденных территориях, процессе разминирования, а также реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)