Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского центра ASAN xidmət номер 6 (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского центра ASAN xidmət номер 6.

Как сообщает во вторник Trend, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев проинформировал главу государства о центре ASAN xidmət, являющемся 6-м по счету в Баку и 21-м по стране.

Отметим, что одной из важных составляющих государственной политики, проводимой в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, является решение социальных проблем населения, обеспечение доступа людей к услугам государственных органов и дальнейшее повышение удовлетворенности граждан.

В последние годы проделана значительная работа по внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельность государственных органов, сформирована соответствующая нормативно-правовая база. В большинстве государственных органов обеспечено оказание населению электронных услуг, и этот процесс стремительно продолжается. Создание по инициативе главы государства в 2012 году Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте и центров ASAN xidmət в подчинении агентства, которые получили признание в мире как азербайджанский бренд в области инноваций, произвело революцию в устранении бюрократических препон и возможных случаев коррупции.

Было сообщено, что в Центре номер 6 различные государственные органы, частные компании и структуры коммунального обслуживания будут оказывать в целом более 320 услуг всем гражданам, независимо от места их прописки. Всего в центре будут работать 230 сотрудников, включая работников государственных органов, и 85 волонтеров. Подавляющее большинство из них - члены семей шехидов и гази, участники Отечественной войны.

Было отмечено, что 5 из 20 действующих в настоящее время центров ASAN xidmət находятся в Баку, остальные – в регионах. В Баку, Гяндже и Сумгайыте строятся очередные, а в Лянкяране, Сальяне и Нахчыване - первые центры ASAN xidmət. В регионах продолжают оказываться услуги гражданам посредством 10 передвижных автобусов ASAN xidmət и поезда ASAN qatar. На сегодняшний день в ASAN xidmət поступило более 45 миллионов обращений от более чем 7 миллионов 465 тысяч граждан. Согласно проведенным опросам мнений, коэффициент удовлетворенности граждан составляет 99,5 процента.

При поддержке фонда YAŞAT, учрежденного Указом Президента Ильхама Алиева в декабре прошлого года, проделана очень важная работа по восстановлению здоровья гази Отечественной войны. По 1152 обращениям членов семей шехидов и раненых фондом YAŞAT погашены кредиты на сумму 3,8 миллиона манатов. По 5667 обращениям об улучшении жилищно-бытовых условий членов семей шехидов и раненых военнослужащих были выделены средства в размере 22,6 миллиона манатов, а на оплату медицинских расходов и расходов на образование за рубежом 2357 лиц из этой категории – 5,6 миллиона манатов. 120 тяжело раненых были отправлены на лечение в Турцию. 64 из них полностью выздоровели, а 56 человек в настоящее время проходят лечение. Кроме того, в рамках проекта «Они на нашем попечении» 100 детям шехидов, родившимся после Отечественной войны, оказана материальная помощь в размере 1000 манат, на имя каждого открыт депозитный счет на 5000 манатов.

В единой базе данных, созданной в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным в ноябре 2020 года, размещена подробная информация об оценке и устранении ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, субъектам предпринимательства во время Отечественной войны.

Глава государства также был проинформирован о Глобальном хакатоне оборонных технологий, в котором приняли участие более 500 человек из 16 стран, и твитовой политике во время Отечественной войны. Отметим, что во время войны на первом месте находились твиты главы государства, у которых было 396 тысяч просмотров. Хэштег #karabakhisazerbaijan был самым распространенным хэштегом на эту тему с более чем 800 тысяч распространений. Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о технопарке социальных инноваций ASAN, проектах специальных очков для лиц с нарушениями зрения и награде ASAN ICESCO.