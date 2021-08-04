Направлено в суд дело одного из граждан Ирана, причастных к гибели азербайджанских пограничников

БАКУ /Trend/ - Уголовное дело в отношении одного из граждан Ирана, причастных к гибели двух азербайджанских пограничников, направлено в суд, сообщили в среду Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как отмечается, 15 мая этого года граждане Ирана Барги Хасангули Новруз оглу, Агаи Аллахбахш Багиш оглу и другие, войдя в преступный сговор и приобретя у Гасанзаде Хушенга Джури оглу наркотические средства и психотропные вещества в особо крупных размерах, включая 3947,755 грамма героина, 930 граммов метамфетамина, 8,34 грамма метадона и 2,157 грамма марихуаны, а также два автомата АК-74, магазины к ним, большое количество патронов калибра 7,62 и 5,45, один прибор ночного видения, и попытались проникнуть из Ирана на территорию в Ярдымлинском районе Азербайджана. При их обнаружении они не подчинились законным требованиям сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, открыли по ним огонь, в результате чего погибли двое военнослужащих ГПС.

Один из упомянутых граждан Ирана - Барги Хасангули был привлечен к следствию в качестве подозреваемого по статьям 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, (умышленное убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 206.3.2, 228.2.1, 234.4.1, 234.4.3 (незаконные приобретение и контрабанда группой лиц по предварительному сговору огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, наркотических средств и психотропных веществ в крупных размерах и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование по уголовному делу завершено и направлено для дальнейшего рассмотрения в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

19 мая в результате проведенной Внутренними войсками МВД и сотрудниками ГПС Азербайджана операции было установлено место, где на территории Ярдымлинского района скрывался член преступной группировки - гражданин Ирана Агаи Аллахбахш Багиш оглу. Оказав при задержании вооруженное сопротивление, он был нейтрализован. Другие граждане Ирана, причастные к преступлению, объявлены в розыск.

(Перевод: Турал Гараджаев)