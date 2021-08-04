Действительно была потрясена, когда увидела разрушенные села, целые города, превращенные в руины - депутат Национальной ассамблеи Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Я действительно была потрясена, когда увидела разрушенные села, целые города, превращенные в руины.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала депутат Национальной ассамблеи Франции Кэрол Бюро-Боннар, недавно посетившая освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

По словам Бюро-Боннар, цель визита заключалась в том, что увидеть освобожденные территории Азербайджана своими глазами.

«Во время предыдущего визита в составе делегации была проведена встреча с руководителем Рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям Солтаном Мамедовым и спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, однако из-за плохой погоды не было возможности посетить разрушенные армянами азербайджанские территории. Цель заключается в продолжении отношений, желаемых парламентариями Франции и Азербайджана», - сказала она.

Бюро-Боннар также отметила, что в рамках поездки побывала в Агдаме, Физули и провела встречи с главами ИВ этих районов.

«Я действительно была потрясена, когда увидела разрушенные села, целые города, превращенные в руины. При виде этого у меня возникал вопрос: а в чем причина всего этого?! Нельзя ничем оправдать разрушение домов, мечетей, образцов культурного наследия. До сих пор не могу этого понять. Думаешь про себя, как это можно пережить, что бы мы сами чувствовали [будь в аналогичной ситуации], задумываешься об азербайджанцах, которые были изгнаны с этих территорий. Они до сих пор живут мечтой вернуться на эти земли. Там не осталось даже мечетей. Как вам известно, французы уделяют особое внимание своему культурному наследию. У нас реставрируются церкви с многолетней историей, и то же самое в Азербайджане. Сотрудничество между Францией и Азербайджаном налажено и в этой области. Словом, увидев все это, я была сильно потрясена», - сказала Бюро-Боннар.

Комментируя отказ армянской стороны предоставить карты заминированных территорий, тормозит ход восстановительных работ на освобожденных территориях, Бюро-Боннар отметила, что не может понять этого.

«В этом вопросе речь идет о жизни людей. До сих пор значительное число людей погибло от мин, желая посетить родные края. Необходимо заново отстроить эти места, а это требует времени. Таким образом, люди не забывают прошлого, но в то же время смотрят в будущее, и цель заключается в этом. Но это будущее надо построить, а для этого люди должны иметь возможность вернуться в свои дома.Мне непонятна причина отказа Армении предоставить карты минных полей. Я определенно считаю, что необходимо передать эти карты Азербайджану. Я и послу Армении во Франции говорила о важности передачи Азербайджану карт минных полей», - сказала Бюро-Боннар.

Она также отметила, что в настоящее время в отношениях Франции и Азербайджана наблюдается некоторая напряженность.

«Считаю, что обе стороны пытаются работать вместе и параллельно вести переговоры друг с другом. Как нам всем известно, есть некоторая напряженность в дипломатических и межправительственных отношениях. Французское правительство работает над нормализацией этих отношений. Государственный секретарь министерства европейских и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан в январе этого года совершил визит в Азербайджан. Однако этого все еще недостаточно, чтобы отношения были максимально хорошими», - отметила депутат.

По ее мнению, в целом французы не особо информированы о странах вокруг Европы.

«Поэтому, возвращаясь из Азербайджана, мы рассказываем о стране окружающим, ведем дискуссии в наших политических кругах. После нашего нынешнего визита мы направим письмо главе Национальной ассамблеи и расскажем об азербайджано-французских отношениях. По моему мнению, сегодняшнее интервью тоже сыграет большую роль с точки зрения передачи определенных посланий. Я сама начала получать информацию об Азербайджане, узнавать об его истории, будучи представленной в области международных отношений в Национальной ассамблее, то есть с 2017 года. Во Франции больше говорят об армянах, потому что, как вы знаете, там их много. А сегодня разговоры об обеих странах ведутся в контексте конфликта. Главное – показать, что за страна Азербайджан, а также не быть предвзятым в отношении к какому-либо государству. Словом, нужно открыть страну для себя и узнать ее», - подытожила Бюро-Боннар.