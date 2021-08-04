Минобороны Азербайджана опровергло очередную дезинформацию армянской стороны (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Распространенное сообщение о якобы пресечении попытки БПЛА азербайджанской армии проникнуть в воздушное пространство Армении является ложным и носит дезинформационный характер, передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что БПЛА азербайджанской армии в указанном направлении в воздух не поднимались и не использовались.

"Распространяя подобную ​​информацию, армянская сторона пытается скрыть свои провокации, в частности, такие как стрельба по нашим позициям, и обмануть общественность.

В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - сказали в минобороны.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)