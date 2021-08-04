Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Японии

БАКУ /Trend/ - Сегодня между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Японии Тосимицу Мотэги состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана, министры обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов поздравил японского коллегу в связи с организацией на высоком уровне летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в сложившейся сложной ситуации.

Стороны обменялись мнениями по поводу празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в следующем году.

Было также широко обсуждено расширение возможностей сотрудничества в рамках международных организаций.

Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Японии о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана в постконфликтный период, а также о возможностях участия зарубежных стран, в том числе японских инвесторов, в этом процессе.

Министры обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)