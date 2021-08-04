На восстановление учебных заведений, пострадавших в результате агрессии Армении, выделено 7 млн манатов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение "О дополнительных мерах по проведению ремонтно-строительных работ в учебных заведениях, пострадавших в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Республики Армения против территории Азербайджанской Республики".

Согласно документу, для обеспечения проведения ремонтно-строительных работ в пострадавших учебных заведениях в городе Гянджа, Агдамском, Геранбойском и Тертерском районах в связи с устранением ущерба, нанесенного в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Республики Армения против территории Азербайджанской Республики, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики министерству образования первоначально выделяются семь миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.