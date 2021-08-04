Министр обороны Азербайджана побывал в новых воинских частях на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, продолжаются строительные работы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на оборонное ведомство, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в нескольких новопостроенных и капитально отремонтированных воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях.

Проверив уровень боеготовности личного состава, министр поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности.

Главе ведомства было доложено о том, что комплексы оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения всех необходимых потребностей военнослужащих. В воинских частях предусмотрены оружейные комнаты, казармы, столовые, кухни, медпункты, продовольственные и вещевые склады, банно - санитарные узлы и генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

Высоко оценив боевую и морально - психологическую подготовку личного состава, министр наградил группу отличившихся на службе военнослужащих ценными подарками.

Гасанов дал соответствующие указания по дальнейшему улучшению социально - бытовых условий личного состава воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

В заключение министр пообедал с личным составом.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)