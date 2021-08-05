Утром в Турцию прибудет еще одна группа пожарных из Азербайджана - Чавушоглу
БАКУ /Trend/ - Завтра утром в Турцию из Азербайджана прилетит еще один самолет со штатом из десяти человек и 150 пожарных с 40 пожарными машинами.
Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр отметил, что первая группа пожарных из Азербайджана продолжает работу по тушению пожаров в Мугле. По его словам, четыре самолета, арендованные у частной украинской компании, приземлились в аэропорту Испарта, а еще два самолета, арендованных у Израиля, прибудут в страну завтра.
Чавушоглу также сообщил о предложениях о помощи от Пакистана, Польши, Грузии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, США, Канады и Японии.
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