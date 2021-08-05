Самую важную поддержку в тушении лесных пожаров в Турции оказал Азербайджан - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Самую важную поддержку в тушении лесных пожаров в Турции оказал Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом в интервью турецким телеканалам заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган отметил, что поддержка в тушении лесных пожаров была отправлена ​​или предложена из более чем 50 стран и организаций.

"Я хотел бы еще раз поблагодарить их всех от своего имени и от имени народа. Самым важным здесь является Азербайджан. На сегодняшний день из Азербайджана направлено около 200 пожарных", - сказал он.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, две группы пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям и большое количество техники были отправлены в братскую Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения на более обширную территорию.