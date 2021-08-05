Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - 4 августа, с 14:50 до 00:00, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района, в селах Юхары Шорджа, Азизли, Шишгая и Гараиман Басаркечярского района, а также в населенном пункте Арданыш Чамбаракского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района, Новоивановка и Галакенд Гедабейского района, Истису и Йеллиджа Кельбаджарского района и Тезекенд Дашкесанского района.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.