Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - 5 августа Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В ходе беседы главы государств провели обстоятельный обмен мнениями по региональным вопросам в период после подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего Заявления и реализации положений Заявления, ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе и укреплению стабильности и безопасности в регионе в постконфликтный период.
В ходе беседы главы государств также обсудили вопросы, касающиеся различных сфер азербайджано-французских двусторонних связей.
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