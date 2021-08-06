Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы" (версия 2)

Политика 6 августа 2021 14:44 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:07)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы".

Как сообщает в пятницу Trend, построенная в 1932 году подстанция "Сураханы" в несколько раз превысила срок эксплуатации и, естественно, не могла удовлетворять растущий спрос. Именно поэтому на подстанции была проведена капитальная реконструкция.

Президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о том, что подстанция была снесена и полностью перестроена из открытого в закрытый вариант.

Глава государства ввел подстанцию в действие.

Несмотря на продолжающуюся в мире пандемию и финансово-экономические трудности, в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева успешно и последовательно продолжается реализация проектов по дальнейшей модернизации социальной инфраструктуры, решению социальных проблем населения. Среди них особое место занимают проекты, направленные на обеспечение населения качественной и бесперебойной электроэнергией. Создание в последние годы новых современных электрических подстанций, капитальная реконструкция существующих играет важную роль в дальнейшем укреплении материально-технической базы этой отрасли, что в конечном итоге способствует надежному обеспечению потребителей качественной электроэнергией.

На подстанции "Сураханы", как и на других подобных объектах, установлено современное оборудование. Подстанция будет снабжать электроэнергией Сураханский район, часть Сабунчинского и Хазарского районов, а также ряд других объектов социально-стратегической и социальной инфраструктуры.

На основе специального проекта напряжение подстанции "Сураханы" было изменено с 110/20/6 на 110/35/6 киловольт, достигнуто сокращение потерь. Кроме того, общая мощность трансформаторов подстанции увеличена до 126 мегавольт-ампер. Благодаря установке современного оборудования достигнуто снижение эксплуатационных расходов подстанции, обеспечены безопасная работа персонала, защита оборудования от вредного воздействия окружающей среды и более эффективная деятельность подстанции.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Порты Турции перевалили около 2 млн тонн грузов из Сингапура
Порты Турции перевалили около 2 млн тонн грузов из Сингапура
Турецкий порт Чанаккале перевалил около 2 млн тонн грузов
Турецкий порт Чанаккале перевалил около 2 млн тонн грузов
Перевалка грузов турецким портом Бандырма превысила 2,5 млн тонн
Перевалка грузов турецким портом Бандырма превысила 2,5 млн тонн
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Туркменистане прошла Консультативная встреча глав государств Центральной Азии (ФОТО) Туркменистан 15:00
В Азербайджане сборы по добровольному страхованию грузов за год сократились почти на четверть Финансы 14:59
В 2021 году прогнозируется рост экономики Кыргызстана Бизнес 14:56
Добыча газа в Казахстане увеличилась в семь раз Энергетика 14:50
Участие азербайджанских гимнастов в летних Олимпийских играх-2020 - большое и значимое событие - Рафиг Бейбутов Общество 14:49
Пожар в Агсуинском районе локализован (ВИДЕО) Происшествия 14:48
Вручены дипломы четвертым выпускникам программы двойного диплома UNEC и университета Монпелье (ФОТО) Азербайджан 14:47
В Грузии завершились многонациональные военные учения Agile Spirit-2021 Грузия 14:33
Мария Стадник поборется за бронзовую медаль Олимпиады в Токио Общество 14:33
Рафаэль Агаев в полуфинале Олимпиады в Токио Общество 14:28
В Туркменистане строят более 150 новых теплиц Бизнес 14:13
Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор Политика 14:09
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы" (ФОТО) Политика 14:07
В Азербайджане выросла сумма операций по системе межбанковских нацрасчетов Финансы 14:04
Завтра в Баку будет до 39 градусов тепла Общество 13:54
BP назвала объем нефтедобычи на АЧГ в I полугодии Энергетика 13:49
Азербайджанский борец вышел в финал Олимпиады в Токио (ВИДЕО) Общество 13:39
На азербайджанском рынке капитала существенно вырос оборот ценных бумаг Финансы 13:33
Под Муровдагом будет проложен 23-километровый автомобильный тоннель Экономика 13:32
В Азербайджане с начала года более 68 тыс. граждан назначены соцвыплаты в электронном порядке Общество 13:13
BP назвала объем добычи на «Шах Дениз» в I полугодии Энергетика 13:08
Еще одна группа участников Отечественной войны Азербайджана обеспечена высокотехнологичными протезами (ФОТО) Общество 13:06
Вниманию пассажиров рейса J2 9982 Жуковский-Баку Азербайджан 13:02
Армия Израиля перехватила часть ракет, выпущенных из Ливана Турция 13:00
С начала года в Азербайджане построено и отремонтировано почти 120 км дорог Общество 12:59
В Лачинском районе строится новая альтернативная дорога Азербайджан 12:52
Порты Турции перевалили около 2 млн тонн грузов из Сингапура Турция 12:50
Обнародован срок планируемого завершения строительства азербайджанского участка Зангезурского коридора Политика 12:44
Увеличилась среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода Энергетика 12:43
Глава МВД Турции поблагодарил Азербайджан Политика 12:32
Назван срок завершения строительства второй автодороги в город Шуша Азербайджан 12:26
Азербайджанская гимнастка представила упражнение с булавами на соревнованиях Олимпиады в Токио Общество 12:22
Министр обороны Азербайджана встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:13
Президент Ильхам Алиев наградил Рафигу Ахундову орденом "Шохрат" Политика 12:06
Филиал российской компании в Туркменистане объявил тендер Тендеры 12:04
BP обнародовала операционные и капитальные затраты на нефтепровод БТД в I полугодии Энергетика 11:54
Турецкий порт Чанаккале перевалил около 2 млн тонн грузов Турция 11:44
По итогам 2020 года заключён 251 контракт по углеводородам - Минэрго Казахстана Энергетика 11:40
В Баку подписан протокол по итогам второго заседания Совместной комиссии Азербайджана и Ирака (ФОТО) Политика 11:30
Спикер иранского парламента подчеркнул необходимость повышения уровня экономического сотрудничества между Ираном и Сербией Политика 11:24
Чехия оказывает поддержку Грузии в совершенствовании транспортной инфраструктуры Транспорт 11:19
Туркменистан и Узбекистан рассматривают выход на новые рынки через транспортные коридоры Южного Кавказа Транспорт 11:18
Казахстан импортировал из Турции сталь почти на $20 млн Турция 11:18
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии Общество 11:16
Ирак сможет воспользоваться транспортным потенциалом Зангезурского коридора Политика 11:12
Перевалка грузов турецким портом Бандырма превысила 2,5 млн тонн Турция 11:09
Стоимость азербайджанской нефти приближается к $72 за баррель Финансы 11:08
В агентстве Азербайджана рассказали о состоянии своего сотрудника, пострадавшего при взрыве мины в Агдамском районе (ФОТО) Общество 11:06
Алятская СЭЗ нацелена на привлечение в Азербайджан новых технологий Экономика 10:57
Азербайджан и Ирак увеличили двусторонний товарооборот с начала года Политика 10:57
Порты Турции перевалили в I полугодии около 8 млн тонн химпродукции Турция 10:49
Азербайджан и Ирак выходят на новый уровень торгово-экономического сотрудничества Политика 10:34
Зохра Агамирова представила упражнение с лентой в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио Общество 10:32
Азербайджан и Ирак обладают потенциалом для еще большего развития экономических отношений - министр (ФОТО) Политика 10:28
Технологические решения от GPS.AZ помогают экономить десятки тысяч манат государственным и частным предприятиям Общество 10:20
Генпрокуратура Азербайджана о подрыве на мине сотрудника Агентства по разминированию Общество 10:11
Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:08
Минздрав Туркменистана объявил тендер на закупку медицинских средств Тендеры 09:52
Проблемные кредиты банков Азербайджана сократились в I полугодии Финансы 09:41
Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию подорвался на мине в Агдамском районе Общество 09:38
Перевалка грузов из Польши через порты Турции превысила 500 тыс. тонн Турция 09:26
Турецкий порт Зонгулдак принял с начала года около 300 судов Турция 09:14
Грузия увеличила импорт стали из Турции Турция 09:11
МИД Китая обвинил США в неприкрытом вмешательстве в дела Гонконга Другие страны 08:55
Власти Сингапура отменили обязательный карантин для прибывающих с Тайваня Другие страны 08:39
На Олимпийских играх в Токио выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 08:17
Борцы Мария Стадник и Гаджи Алиев вышли в полуфинал Олимпиады в Токио Спорт 08:16
Проекты в области ВИЭ могут и не иметь положительного экономического эффекта – Бренда Шаффер (ИНТЕРВЬЮ) Энергетика 08:00
Азербайджанская гимнастка представила упражнение с обручем в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио Общество 07:45
Власти США к сентябрю подготовят план по ревакцинации населения США 07:44
Свыше 7,6 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 07:21
Грузия более чем на 40% увеличила импорт зерновых и бобовых культур из Турции Бизнес 07:13
На Аляске разбился самолет, все пассажиры погибли США 06:33
CNN узнал о получении разведкой США данных о вирусах в лаборатории Уханя США 06:16
Зохра Агамирова представила упражнение с мячом в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио Общество 05:59
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио Общество 05:42
Virgin Galactic начала продавать билеты на суборбитальные полеты за $450 тыс. Бизнес 05:39
На Летних Олимпийских играх-2020 в Токио стартовали соревнования по художественной гимнастике Общество 05:20
Запуск спутника Galileo с Куру запланировали на 23 ноября В мире 05:03
США пригласили Бразилию стать глобальным партнером НАТО Другие страны 04:36
Италия с сентября расширит спектр действия сертификатов о вакцинации Европа 04:08
Телеканал CNN уволил троих сотрудников из-за посещения офиса без вакцинации ИКТ 03:44
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы Другие страны 03:19
Польша заявила, что готова помочь Турции в тушении лесных пожаров Европа 02:53
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке Россия 02:27
Свыше 4,31 млрд доз вакцин от COVID-19 применили в мире В мире 02:05
Amazon отложит возвращение сотрудников в офисы до 2022 г. из-за COVID ИКТ 01:38
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 млн В мире 01:17
Футболист сборной Англии Грилиш перешел в "Манчестер Сити" Спорт 00:46
В работе Facebook и Instagram произошел сбой ИКТ 00:29
В Бразилии заявили, что поставки "Спутника V" откладываются Другие страны 00:13
В ходе крупной антинаркотической операции в Испании задержаны 77 человек Европа 5 августа 23:36
Порты Турции перевалили около 12 млн тонн сырой нефти (Эксклюзив) Турция 5 августа 23:20
В Квебеке планируют ввести "паспорт вакцинации" Другие страны 5 августа 23:14
Объем перевалки грузов из Грузии через порты Турции превысил один миллион тонн Турция 5 августа 22:50
В Париже начались акции протеста из-за "санитарных пропусков" Европа 5 августа 22:48
Власти США подтвердили, что могут обязать въезжающих иностранцев быть вакцинированными США 5 августа 22:25
Лионель Месси покинул "Барселону" Спорт 5 августа 22:07
Иран укрепляет отношения с Латинской Америкой Политика 5 августа 22:00
Узбекистан получит 90 тысяч доз второго компонента вакцины 'Спутник V' Узбекистан 5 августа 21:26
Все новости