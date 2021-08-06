Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы" (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы".

Как сообщает в пятницу Trend, построенная в 1932 году подстанция "Сураханы" в несколько раз превысила срок эксплуатации и, естественно, не могла удовлетворять растущий спрос. Именно поэтому на подстанции была проведена капитальная реконструкция.

Президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства о том, что подстанция была снесена и полностью перестроена из открытого в закрытый вариант.

Глава государства ввел подстанцию в действие.

Несмотря на продолжающуюся в мире пандемию и финансово-экономические трудности, в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева успешно и последовательно продолжается реализация проектов по дальнейшей модернизации социальной инфраструктуры, решению социальных проблем населения. Среди них особое место занимают проекты, направленные на обеспечение населения качественной и бесперебойной электроэнергией. Создание в последние годы новых современных электрических подстанций, капитальная реконструкция существующих играет важную роль в дальнейшем укреплении материально-технической базы этой отрасли, что в конечном итоге способствует надежному обеспечению потребителей качественной электроэнергией.

На подстанции "Сураханы", как и на других подобных объектах, установлено современное оборудование. Подстанция будет снабжать электроэнергией Сураханский район, часть Сабунчинского и Хазарского районов, а также ряд других объектов социально-стратегической и социальной инфраструктуры.

На основе специального проекта напряжение подстанции "Сураханы" было изменено с 110/20/6 на 110/35/6 киловольт, достигнуто сокращение потерь. Кроме того, общая мощность трансформаторов подстанции увеличена до 126 мегавольт-ампер. Благодаря установке современного оборудования достигнуто снижение эксплуатационных расходов подстанции, обеспечены безопасная работа персонала, защита оборудования от вредного воздействия окружающей среды и более эффективная деятельность подстанции.