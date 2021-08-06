Минобороны Армении не отказывается от своих грязных действий – военное ведомство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Дискредитировавшее себя Министерство обороны Армении не отказывается от гнусных деяний и прибегает к разного рода методам распространения дезинформации.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Чтобы скрыть совершённые провокации, армянские СМИ, манипулируя мнением местного населения, распространяют информацию о пожаре, якобы вспыхнувшем в результате взрыва у государственной границы, после чего будто бы был открыт огонь в направлении Араздейена.

Заявляем, что такого рода публикации совершенно безосновательны и являются дезинформацией. Подразделения Азербайджанской армии открывают огонь лишь для предотвращения провокаций и подавления противника», – отметили в военном ведомстве Азербайджана.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)