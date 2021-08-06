В МИД Азербайджана обсуждены азербайджано-иракские связи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов шестого августа 2021 года принял делегацию во главе с министром связи Ирака Арканом Шихабом Аль-Шейбани.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МИД, приветствуя гостя, министр Джейхун Байрамов подчеркнул успешное развитие отношений между Азербайджаном и Ираком, основанных на принципах исторической дружбы и взаимного уважения, выразил удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Отметив деятельность Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираком, министр Джейхун Байрамов выразил надежду, что договоренности, достигнутые в ходе второго заседания Комиссии и ряда встреч, проведенных в рамках визита, откроют новые возможности для развития эффективного сотрудничества и отношений между нашими странами. Джейхун Байрамов высоко оценил плодотворные встречи со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в рамках Дипломатического форума в Анталии, на котором он присутствовал 18 июня этого года, и отметил проведенные во время встречи обстоятельные обсуждения по развитию отношений между двумя странами по многим направлениям.

Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность за постоянную поддержку Ирака в рамках международных организаций суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана в контексте бывшего армяно-азербайджанского конфликта. Глава МИД Азербайджана также предоставил противоположной стороне подробную информацию об агрессивной политика Армении в отношении Азербайджана, 44-дневной Отечественной войне, ситуации в регионе после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, масштабах разрушений на освобожденных территориях, уничтожении религиозных и культурных памятников, а также о реконструкционных и восстановительных работах на освобожденных территориях, угрозе противопехотных мин и важности возвращения беженцев на родные земли.

Министр связи Ирака Аркан Аль-Шейбани, находящийся с визитом в нашей стране для участия во втором заседании Совместной комиссии, выразил удовлетворение своим визитом в Азербайджан и признательность за искреннюю гостеприимность и высокий уровень организации встреч. Подчеркнув историческую дружбу и культурные связи, объединяющие Ирак и Азербайджан, он отметил достигнутые в ходе встреч договоренности и соглашения, которые будут подписаны в этой связи. Министр Аркан Аль-Шейбани высоко оценил успешную деятельность Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения и инициативу по созыву специальной сессии, посвященной борьбе с COVID-19. Он также выразил надежду, что отношения между двумя странами будут и дальше расширяться на многосторонних платформах и продолжаться на основе норм и принципов международного права.

Коснувшись бывшего армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, министр Аркан Аль-Шейбани сказал, что Ирак всегда поддерживал нормы и принципы международного права и резолюции ООН.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)