Позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана были обстреляны вооруженными силами Армении
БАКУ /Trend/ - 8 августа в 13:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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