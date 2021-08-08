Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью 15 человек в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Турции.

Как сообщает Trend, об этом министр написал на своей странице в Твиттер.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан с большой скорбью воспринял известие о трагической автокатастрофе в турецком городе Балыкесир.

Министр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в аварии, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.