Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью 15 человек в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Турции.
Как сообщает Trend, об этом министр написал на своей странице в Твиттер.
Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан с большой скорбью воспринял известие о трагической автокатастрофе в турецком городе Балыкесир.
Министр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в аварии, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.
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