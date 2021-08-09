Армянские ВС обстреляли позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении

БАКУ /Trend/ - Девятого августа 2021 года с 00:10 до 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ответным огнем противник был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.