Министр обороны Азербайджана проверил готовность команды страны к участию в конкурсе «Кубок моря» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил готовность команды Азербайджана к участию в конкурсе «Кубок моря», который состоится в рамках Армейских международных игр-2021.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на территории воинской части, почтена память великого лидера. Министр обороны проверил обеспечение и оснащение экипажей, а также уровень подготовки кораблей и личного состава, которые представят страну.

Было доложено, что в конкурсе, стартующем с 22 августа в городе Энзели Исламской Республики Иран, планируется участие 66 азербайджанских военных моряков сторожевых кораблей G-122 и G-124.

Министр пожелал успехов военным морякам Азербайджана, неизменно демонстрирующим хорошие результаты в конкурсе, дал соответствующие поручения для достойного представления страны.

Затем министру обороны был представлен капитально отремонтированный сторожевой корабль G-121. Было отмечено, что корабль способен успешно выполнять задачи по уничтожению вражеских целей в море, обеспечению безопасности нефтегазопроводов и защите энергетической инфраструктуры от диверсионных групп. В ходе осмотра сторожевого корабля G-121 министр высоко оценил проделанную работу и дал соответствующие поручения по дальнейшему повышению профессионального уровня военнослужащих ВМС.

В заключение был продемонстрирован видеоролик, отражающий деятельность ВМС.