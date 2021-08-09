Отношения Израиля и Азербайджана продолжают динамично развиваться - депутат Кнессета

БАКУ /Trend/ - Между Израилем и Азербайджаном налажены, безусловно, прекрасные отношения, которые продолжают динамично развиваться и становиться все более прочными и плодотворными.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в интервью порталу Stmegi.com сказала депутат Кнессета (парламент) от партии "Наш дом Израиль" Элина Бардач-Ялова.

По ее словам, еврейское государство придает очень большое значение связям с Азербайджаном, который без преувеличения можно назвать одним из самых надежных стратегических партнеров Израиля на международной арене.

"Министр финансов, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, который фактически является одним из архитекторов двусторонних отношений между нашими странами, неоднократно называл Азербайджан не только стратегическим партнером Израиля, но и примером межрелигиозной и межнациональной толерантности", - сказала Бардач-Ялова.

В то же время депутат считает, что открытие в Израиле торгового и туристического представительств Азербайджана является весьма важным событием, которое способно придать отношениям между двумя государствами новый импульс и вывести их на более высокий уровень.

Она добавила, что у Израиля накоплен большой опыт международного сотрудничества в самых различных областях.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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