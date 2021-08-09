Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции «Абшерон» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции «Абшерон».
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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции «Абшерон» (ФОТО)
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