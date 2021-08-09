Освобожден от занимаемой должности глава ИВ Садаракского района - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение "Об освобождении Г.Г.Ибрагимова от должности главы Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики".
Согласно документу, Габиб Гусейн оглу Ибрагимов освобожден от должности главы Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской АР.
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