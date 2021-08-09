В Азербайджане создается портал "e-Дом МСБ"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении "Положения о портале "е-Дом МСБ".

Согласно документу, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено в соответствии с указом Президента АР "Об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем" и других мерах в связи с электронным правительством" за №263 от 12 сентября 2018 года принять необходимые меры в связи с интеграцией портала "е-Дом МСБ" в Информационную систему "Электронное правительство".

Агентству по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана поручено принять необходимые меры, связанные с формированием и функционированием портала "е-Дом МСБ", обеспечить оказание в Домах МСБ электронных услуг государственных органов (учреждений), включенных в Электронный реестр госуслуг, а также интегрированных в Информационную систему "Электронное правительство" (EHIS), принять совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана необходимые меры для обеспечения безопасности портала, принять меры совместно с министерством транспорта, связи и высоких технологий меры для перехода портала в "Правительственное облако".

В целях обеспечения централизованного доступа к информации и оказания соответствующих электронных услуг государственные органы (учреждения) примут необходимые меры по интеграции профильных государственных информационных ресурсов и систем в EHIS.