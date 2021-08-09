Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции «Абшерон» (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 9 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев понедельник принял участие в открытии капитально реконструированной 500/330/220-киловольтной подстанции «Абшерон».

Как сообщает Trend, с начала 70-х годов прошлого века под руководством великого лидера Гейдара Алиева электроэнергетика в нашей стране стремительно развивалась. Именно в те годы по инициативе и под непосредственным руководством общенационального лидера была построена крупнейшая на Южном Кавказе теплоэлектростанция «Азербайджан», с целью подачи вырабатываемой на этой станции электроэнергии на Абшеронский полуостров для удовлетворения быстрорастущих потребностей города Баку и Абшеронского полуострова началось строительство крупнейшей в стране 500/330/220-киловольтной подстанции «Абшерон».

В эксплуатации подстанции «Абшерон» возникали серьезные проблемы из-за того, что оборудование, используемое около 40 лет, устарело, не соответствовало новым технологиям, кроме того, в разы вырос спрос на электроэнергию. Именно поэтому по поручению Президента Ильхама Алиева крупнейшая в стране подстанция «Абшерон» была капитально реконструирована.

Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о том, что с этой подстанции электроэнергия подается на значительную часть Баку и Абшеронского полуострова.

В результате проводимой в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева политики реализованы очень важные проекты, направленные на решение социальных проблем населения, в том числе бесперебойного обеспечения его качественной электроэнергией. Успешная реализация этих проектов на фоне продолжающейся в настоящее время в мире пандемии и финансово-экономических трудностей, демонстрируя мощь Азербайджанского государства, также свидетельствует о последовательности шагов, предпринимаемых для дальнейшей модернизации социальной инфраструктуры в нашей стране. Модернизация подстанции «Абшерон» также играет большую роль с точки зрения дальнейшего укрепления материально-технической базы энергосистемы Азербайджана.

В рамках работ по реконструкции капитально отремонтировано старое здание управления. Здесь впервые построено инженерное общежитие на 22 номера, созданы все условия для того, чтобы работники могли отдыхать, заниматься спортом, эффективно проводить досуг. С учетом стратегического значения подстанции обеспечены эффективный и надежный режим работы, повышение устойчивости, снижение эксплуатационных расходов, создание безопасных и комфортных рабочих условий для ее персонала.

Отметим, что Абшеронский энергоузел считается основной базой энергосистемы не только Баку и Абшеронского полуострова, но и страны в целом. Так, очень большой объем энергонагрузки с крупных электростанций, расположенных в Мингячевире, Ширване и других городах, подается на подстанцию «Абшерон», а оттуда - на 330, 220-киловольтные подстанции системного значения.

В ходе работ по реконструкции было обновлено оборудование в 500 и 330-киловольтных открытых распределительных устройствах подстанции, расширена площадь, построено новое 220-киловольтное открытое распределительное устройство. Также построен и оснащен современным оборудованием Центр управления. С целью усовершенствования управления, контроля над работой подстанции в режиме реального времени и передачи показателей в систему SCADA «Азерэнержи» установлена локальная система диспетчерского управления micro-SCADA, интегрированная в центральную систему SCADA энергосистемы. Таким образом, управление подстанцией полностью оцифровано. В то же время центральная система SCADA установлена в полном объеме в резервном варианте в кабинете диспетчерского управления.

Президент Ильхам Алиев ввел подстанцию «Абшерон» в действие.

Подстанция соединена с 4 крупнейшими тепловыми электростанциями Азербайджана – теплоэлектростанцией «Азербайджан», электростанциями «Сумгайыт», «Шимал» и «Джануб», а также с Мингячевирской гидроэлектростанцией, электростанциями «Сангачал», «Гобу», модульной электростанцией «Хачмаз». Таким образом, эта подстанция является единственной узловой подстанцией, подключенной к столь крупным источникам генерации.

Благодаря капитальной реконструкции подстанции удалось увеличить ее пропускную способность, повысить надежность и устойчивость электроснабжения, снизить потери, применить инновационные решения, отвечающие современным стандартам.

Один из предстоящих проектов - строительство новой 330-киловольтной линии Дербент-Абшерон параллельно существующей линии Яшма-Дербент с Россией. В связи с этим на подстанции ведутся работы по расширению.