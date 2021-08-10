На бурение субартезианских скважин в некоторых районах Азербайджана выделено 1,96 млн манатов – Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Балакенском, Гахском, Шекинском и Загатальском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде».

Согласно документу, в целях проектирования и бурения 28 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 26 населенных пунктах Балакенского, Гахского, Шекинского и Загатальского районов с населением 93 014 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 «Распределения средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяется 1,96 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.