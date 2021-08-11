Укрепление партнерства с Азербайджаном - одно из важных направлений внешней политики Узбекистана - посол

БАКУ / Trend / - Укрепление партнерских отношений с Азербайджаном - одно из важных направлений внешней политики Узбекистана.

Как сообщает в среду Trend , об этом в ходе "круглого стола" на тему "30 лет Узбекистана и перспективы азербайджано-узбекских отношений" сказал посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

«Меньше месяца осталось до празднования юбилея государственной независимости Узбекистана. Тридцать лет назад на карте мира появилось суверенное государство с богатой историей и величайшим культурным наследием, огромным потенциалом и трудолюбивым народом. За этот короткий, но в то же время нелегкий исторический период Узбекистан прошел славный путь независимого развития. Именно 30-летний путь независимого развития Узбекистана и стал основной темой сегодняшнего «круглого стола», который мы провели с нашими друзьями, представителями ведущих аналитических, «мозговых центров» Азербайджана", - сказал он.

Все участники мероприятия признали, что за годы независимости Узбекистана значительно улучшили свои показатели как в экономике, политике, демографии, так и демократизации государственного аппарата. Сегодня узбекский народ твердыми и уверенными шагами идет по пути развития и прогресса.

Начало реализации «Нового Узбекистана», которое началось в 2017 году и ознаменован углублением демократических, правовых, социальных, экономических и преобразований, осуществляемых в рамках «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития». Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Действительно, последние 5 лет стали прорывными в динамике развития независимого Узбекистана и на практике показали, что при мудром и дальновидном руководстве страной становится возможным решить многие внутренние и региональные проблемы, реализовать потенциал государства и взять курс на стремительный прогресс.

"Говоря о международном сотрудничестве Узбекистана, конечно же, необходимо отметить, что развитие узбекско-азербайджанских отношений вписано отдельной статьей в летопись независимости нашей республики.

По настоящее время одним из важных и приоритетных направлений внешней политики Узбекистана остается укрепление партнерских отношений с Азербайджаном, являющимся ключевым государством на Южном Кавказе. Сегодня мы можем уверенно констатировать, что отношения между странами сформировались как дружественные и братские. Безусловно, установление тесных и доверительных отношений базируется на глубоких исторических корнях, общности и близости национальных традиций, языка и культуры.

Сегодня за «круглым столом» мы с представителями ведущих в Азербайджане экспертно-аналитических кругов обсудили 30-летний путь независимого развития Узбекистана.

Мне было приятно, что участники дискуссии высказались о том, что за короткий, но в тоже время нелегкий исторический период Узбекистан сумел модернизировать и расширить промышленную базу, значительно, в 4,5 раза, нарастить объем ВВП, перейти от сельскохозяйственной основы экономики к сильной индустриально-промышленной", - сказал Бахром Ашрафханов.

По его словам, за 30 лет республика добилась многого: "Здесь речь идет не только об экономике, безопасности и международном сотрудничестве. Отдельно мы отметили о демографическом росте. То есть прирост численности населения на 64% говорит о том, что узбекский народ живет хорошо и его благосостояние растет из года в год. Видимо, поэтому в 2021 году Узбекистан в рейтинге стран мира по индексу счастья людей занял 42 место, а среди стран СНГ - первое место. Все это, несомненно, говорит о правильности выбранного нами пути независимого развития".

Очередной этап развития Узбекистана ожидается после президентских выборов, которые состоятся 24 октября текущего года, сказал посол.

"В настоящее время проходит предвыборная кампания, которая стартовала 23 июля с.г. Перспективы развития нашей республики, конечно же, будут зависеть от правильности сделанного узбекскими избирателями выбора. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что выборы Президента Узбекистана пройдут на основе принципов демократии, открытости и прозрачности. Подобное суждение обусловлено следующими факторами: во-первых, в 2020-2021 гг. в Узбекистане было усовершенствовано национальное законодательство – принят новый Избирательный кодекс, соответствующий международным нормам. Во-вторых, на текущих выборах своих кандидатов выдвигают все пять крупных политических партий. И в-третьих, в настоящее время ЦИК Узбекистана в рамках подготовки к проведению выборов пристально следит за тем, чтобы для всех политических партий и кандидатов в Президенты были обеспечены равные конкурентные условия.

В этих же целях ЦИК утвердил смету расходов на выборы Президента, обеспечив выделение из госбюджета суммы в размере $ 28 млн. Каждая партия получит на проведение предвыборной кампании по $ 1,45 млн, кандидаты - по $ 283 тыс.

Данный порядок финансирования участников предвыборной гонки - практика редкая.

(Редактор: Натаван Эфендиева)