Миротворческие силы России должны положить конец случаям размещения вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Миротворческие силы России должны положить конец случаям размещения на азербайджанских территориях, на которых они дислоцированы в соответствии с пунктами трехстороннего заявления, вооруженных сил Армении.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.