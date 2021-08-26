Мехрибан Алиева - выдающийся модератор гуманитарной дипломатии, ее инициативы сближают Восток и Запад, способствуют диалогу между культурами и народами - Александр Шаровский

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Мехрибан Алиева - выдающийся модератор гуманитарной дипломатии, ее инициативы сближают Восток и Запад, способствуют диалогу между культурами и народами.

Об этом сказал Trend главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана, член Совета попечителей Бакинского международного центра мультикультурализма, председатель Бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский.

Он отметил, что Азербайджан является одним из мировых центров толерантности и мультикультурализма, где исторически в мире и согласии как одна семья проживают представители всех религий, более 100 национальностей и этнических групп.

"Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева проделана значительная работа в областях развития культуры, сохранения национально-нравственных ценностей. И, бесспорно, Мехрибан Алиевой принадлежит основополагающая роль в сохранении, развитии и пропаганде этих исторических человеческих ценностей, доведении до мировой общественности правдивой информации об Азербайджане. Сохранение традиций толерантности и мультикультурализма – один из основных приоритетов государственной политики. Государство берет на себя ремонт и строительство в нашей стране мечетей, католических и православных церквей, синагог. В Азербайджане функционируют различные религиозные учебные заведения. Люди веками жили здесь среди различных культур и религий, вместе отмечали государственные, национальные и религиозные праздники", - сказал Шаровский.

Говоря об особой роли Первого вице-президента страны в обеспечении этнического и религиозного взаимопонимания, народный артист отметил в качестве значимого факта проведение в Азербайджане по инициативе и при поддержке Мехрибан Алиевой многих международных мероприятий, посвященных темам мультикультурализма, межцивилизационного, межрелигиозного и межкультурного диалога.

"Необходимо особо отметить деятельность возглавляемого Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева, который вносит огромный вклад в сохранение различных религиозных, культурных и исторических памятников, реализацию просветительских проектов, пропаганду нашей культуры и науки во всем мире. По инициативе и при поддержке Мехрибан Алиевой реализуются важнейшие проекты, связанные с развитием традиционной национальной музыки, литературы, поэзии, театра и кино, программы, направленные на пропаганду известных ученых и деятелей искусства страны. Также по инициативе и при поддержке Мехрибан Алиевой осуществляются значимые проекты в сфере обеспечения физического и духовного здоровья молодежи, различные социальные программы. Ее трудолюбие и любовь к родной земле являются ярким примером для молодежи. Особо хотелось бы отметить и деятельность Мехрибан Алиевой во имя распространения идеи мира и гуманистических ценностей во всем мире", - сказал Шаровский.

Подчеркнув, что современный Азербайджан стал эффективным мостом между различными цивилизациями благодаря своей активной межкультурной дипломатии, народный артист также высоко оценил миссию и роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в качестве модератора гуманитарной дипломатии между Востоком и Западом.

"Деятельность Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по пропаганде традиций толерантности и мультикультурных ценностей во всем мире высоко оценена на международном уровне. Мехрибан Алиева хорошо известна в мире и как государственный деятель, способствующий сохранению мирового наследия, продвижению принципов гуманизма. Cоздание в парижском музее Лувр новых залов, посвященных исламскому искусству, реставрация двух включенных в Список всемирного наследия памятников, выставленных в парке Версальского дворца в Париже, реставрация пяти витражей Страсбургского Кафедрального собора, относящихся к XIV веку, реставрационные работы в катакомбах в Ватикане, строительство нового здания школы для девочек в Пакистане после произошедшего в этой стране разрушительного землетрясения, другие проекты, реализованные при поддержке Мехрибан Алиевой, являются ярким тому подтверждением. Особо отмечу также деятельность Мехрибан Алиевой по развитию связей между Фондом Гейдара Алиева и ЮНЕСКО, имеющих важное значение для продвижения азербайджанской культуры и межкультурного диалога на международном уровне", - сказал Александр Шаровский.

(Автор: Вугар Иманов)