Первый вице-президент Мехрибан Алиева вносит очень важный вклад в дело обеспечения межнационального и межрелигиозного взаимопонимания в Азербайджане - бывший гендиректор ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Мехрибан Алиева вносит очень важный вклад в дело обеспечения межнационального и межрелигиозного взаимопонимания в Азербайджане.

Об этом сказал Trend бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

"Участие Мехрибан Алиевой во встречах, форумах и конференциях на тему межнационального и межрелигиозного диалога, а также ее призывы к различным этническим и религиозным группам встречаться и участвовать в диалоге для укрепления атмосферы взаимопонимания и мирного сосуществования высоко ценятся и теми, кто работает в этой сфере, и широкой общественностью", - сказал он.

Бывший гендиректор ИСЕСКО отметил, что Первый вице-президент Азербайджана играет большую роль в развитии своей страны во многих областях, в числе которых сферы образования, культуры, экологии, социальная сфера.

"Мехрибан Алиева твердо привержена поддержке Президента Ильхама Алиева в деле достижения прогресса Азербайджана и процветания народа страны. Первый вице-президент с полной самоотдачей и искренностью проводит работу в сфере государственного управления. В результате мудрой политики руководства страны Азербайджан стал мостом между различными цивилизациями и культурами и уважаемым партнером в деле поддержания мира и безопасности во всем мире», - сказал аль-Тувейджри.

Бывший гендиректор ИСЕСКО высоко оценил также работу Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в повышении роли женщин в обществе.

"Женщины в Азербайджане достигли большого прогресса и занимают выдающееся положение в обществе. Этого не произошло бы без мудрой политики руководства страны. Первый вице-президент Мехрибан Алиева подает вдохновляющий пример азербайджанским женщинам, побуждая их продолжать идти по пути прогресса и благополучия", - сказал аль-Тувейджри.

В заключение бывший гендиректор ИСЕСКО отметил большую важность поддержки Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой работы Международного центра Низами Гянджеви, что, по его словам, способствует еще более плодотворному выполнению Центром своей миссии.