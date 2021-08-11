Миротворческие силы России должны положить конец случаям размещения вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Миротворческие силы России должны положить конец случаям размещения на азербайджанских территориях, на которых они дислоцированы в соответствии с пунктами трехстороннего заявления, вооруженных сил Армении.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

В заявлении отмечается, что не был обеспечен полный вывод остатков вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, на которых временно дислоцированы миротворческие силы РФ в соответствии с подписанным главами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением.

"В последние дни наблюдаются случаи переброски Арменией, грубо нарушающей трехстороннее заявление, личного состава своих вооруженных сил на территорию, где временно дислоцированы миротворческие силы России, размещения новых армянских постов вблизи населенных пунктов Мухтаркенд и Шушакенд, а также в восточном направлении административных границ Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи предотвращаются.

Армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации.

Все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Аршака Карапетяна армянской армии о применении силы с использованием всех средств. Напомним, что бывший министр обороны Армении Давид Тоноян также выступал с провокационной военной доктриной, которую назвал "новые войны, новые территории". Его позорная участь известна всем.

Азербайджанская армия обеспечит принятие всех адекватных мер.

Миротворческие силы Российской Федерации должны положить конец случаям размещения на азербайджанских территориях, на которых они дислоцированы в соответствии с пунктами трехстороннего заявления, вооруженных сил Армении", - говорится в заявлении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)