The National Interest: "Эскалация на границе - рискованная стратегия для Армении"

БАКУ/Trend/ - Американский журнал The National Interest опубликовал статью исполнительного директора Школы общественных и международных отношений при Университете Балтимора Ивана Саши Шихана, в которой говорится о продолжающихся провокационных действиях армянского руководства и разгромленной осенью 2020 года армянской армии на международной государственной границе Азербайджана и Армении.

Как сообщает Trend, в статье под названием "Эскалация на границе - рискованная стратегия для Армении", автор пишет, что спустя всего восемь месяцев после подписания заявления о прекращении огня при посредничестве Москвы, положившего конец 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном, напряженность в отношениях между соседями снова возросла. Перестрелки на государственной границе продолжаются.

Шихан отмечает, что в июле прошлого года аналогичные стычки, спровоцированные Арменией, привели к опасному вооруженному противостоянию на международной границе. В результате погибло не менее двадцати человек, и через два месяца вспыхнула полномасштабная война. Именно поэтому текущая напряженность требует неотложного внимания со стороны мировых лидеров, и не просто в форме банальных призывов к миру.

Эксперт пишет, что единственным методом ослабления региональной напряженности является формальная демаркация границ между Арменией и Азербайджаном. Растущее противостояние между Арменией и Азербайджаном показывает, почему демаркация является столь важным приоритетом для Кавказского региона. Армения обвинила Азербайджан во вторжении на ее суверенную территорию в районе озера Ишиглы-Карагель. Азербайджан опроверг обвинения, заявив, что просто укрепляет свою государственную границу в соответствии с картами. Автор пишет, что Армении предстоит смириться с освобождением Карабаха - международно признанной территории Азербайджана, которую она оккупировала в течение тридцати лет. В настоящее время многое зависит от действий премьер-министра Никола Пашиняна. Шихан подчеркивает, что хотя Пашинян менее националистичен, чем его предшественники, "он, тем не менее, националист, а не либерал". А его миротворческие способности еще предстоит реализовать.

Пашинян осознает, что возобновление войны будет разрушительным для Армении: в конце концов, Азербайджан решительно продемонстрировал свою военную доблесть в прошлогодней войне.

Эксперт отмечает, что продолжающаяся провокация и перестрелки вдоль международной границы поддерживают высокую напряженность. Это помогает Пашиняну держать карабахский вопрос на повестке дня и сплачивать армянский народ вокруг себя, отвлекая армянскую общественность от внутренних проблем. Пашинян знает, что с приближением зимы будут более ощутимы экономические проблемы Армении, связанные с распространением COVID-19 и последствиями конфликта. Отвлечение внимания становится для премьер-министра методом выживания.

Сейчас самое время воспользоваться возможностью и установить мир с Азербайджаном, считает автор. Армения выиграет, если будет проводить политику нормализации отношений и демаркации границ с Азербайджаном.