Азербайджан направил ноту Ирану (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан направил ноту Ирану в связи с незаконным проездом иранских грузовиков в Карабах, передает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Сообщается, что посол Ирана в Азербайджане 11 августа был вызван в МИД.

В ходе встречи внимание посла было акцентировано на нежелательных фактах незаконного проезда в Карабах принадлежащих Ирану грузовиков, и в связи с этим противоположной стороне была вручена нота.

В ноте выражается недовольство в связи с регулярным въездом - выездом из Карабахского региона Азербайджана транспортных средств различного назначения, принадлежащих дружественной Исламской Республике Иран, без разрешения официального Баку.

Недовольство, доведенное до сведения иранской стороны некоторое время назад в устной форме, вновь было выражено послу Ирана в ходе встречи.

На встрече было отмечено, что новая иранская администрация предпримет практические шаги для пресечения такого рода случаев, вызывающих тревогу, которые не соответствуют духу дружбы и партнерства между двумя странами.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)