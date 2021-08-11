Назначены два вице-президента SOCAR
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Кянана Тахмаз оглу Наджафова вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).
Другим распоряжением главы государства Заур Айдын оглу Гурбанов также назначен вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
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