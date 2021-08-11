В течение 14 дней Азербайджан всячески поддерживал нас – посол Турции
БАКУ /Trend/ - В течение 14 дней Азербайджан всячески поддерживал нас, и за это мы прежде всего благодарим Президента Ильхама Алиева.
Об этом, как передает Trend, заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Посол отметил, что с самого начала возникновения лесных пожаров в Турции Азербайджан оказал свою поддержку и направил помощь. По его словам, азербайджанские пожарные делают все возможное в борьбе со стихийным бедствием.
«Сегодня турецкий флаг развевается в Центре Гейдара Алиева. Это, в свою очередь, является еще одной поддержкой Азербайджана, и я благодарю за нее всех наших братьев», – сказал он.
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