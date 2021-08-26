Экмеледдин Ихсаноглу: Под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой успешно реализовано множество научно-образовательных, гуманитарных и культурных проектов

БАКУ /Trend/ - Под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой успешно реализовано множество научно - образовательных, гуманитарных, культурных, социальных и экологических проектов.

Об этом сказал Trend бывший генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС), член Международного центра Низами Гянджеви Экмеледдин Ихсаноглу.

По его словам, немногие первые леди и вице-президенты в мире внесли вклад в развитие своих стран и заслужили мировое признание.

"И главное место среди них занимает Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Под ее руководством было успешно реализовано множество научно - образовательных, гуманитарных, культурных, социальных и экологических проектов. Как бывший генеральный секретарь ОИС я могу сказать, что Азербайджан является одним из лидеров в сфере расширения прав и возможностей женщин в обществе и повышения их вклада в общественные дела. Несомненно, это было достигнуто благодаря значительному вкладу Мехрибан Алиевой", - сказал Ихсаноглу.

Он отметил, что сегодня в Азербайджане женщины имеют право избирать и быть избранными, и их роль в обществе и государственных делах повысилась благодаря искренним и значительным усилиям Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

"Мехрибан Алиева была рядом с Президентом Ильхамом Алиевым - главнокомандующим азербайджанской армией во время военных операций, в ходе которых Азербайджан освободил от оккупации свои территории. Лично меня также впечатлили важные усилия, приложенные Мехрибан Алиевой в области развития межрелигиозного и межкультурного диалога", - подчеркнул Ихсаноглу.