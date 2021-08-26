Мехрибан Алиева играет важную роль в сохранении регионального и всемирного наследия - Рашид Алимов

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева играет важную роль в сохранении регионального и всемирного наследия.

Об этом сказал Trend бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), член Международного центра Низами Гянджеви Рашид Алимов.

«Мехрибан Алиева вносит свой вклад в сохранение наследия Азербайджана и продвигает богатую и красивую культуру своей страны во всем мире. Она также играет важную роль в сохранении регионального и всемирного наследия. Возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева реализует важные гуманитарные проекты не только в Азербайджане, но и во всем мире. Приверженность Мехрибан Алиевой межкультурному диалогу и мультикультурализму очень хорошо известна во всем мире, и она в качестве Первого вице-президента Азербайджана стремится продвигать уважение к различным культурам и ценностям. Гуманитарное сотрудничество, межрелигиозный и межкультурный диалог являются неотъемлемой частью урегулирования региональных и глобальных кризисов. В такой разнообразной и красивой стране, как Азербайджан, гармония между этническим и религиозным взаимопониманием, несомненно, была улучшена благодаря вкладу Мехрибан Алиевой», - сказал Алимов.

Он отметил, что Мехрибан Алиева известна во всем мире своим трудолюбием, принципиальностью, толерантностью и дальновидностью.