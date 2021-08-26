Первый вице-президент Мехрибан Алиева – выдающийся политик, внесший особый вклад в развитие системы управления и традиций государственности в Азербайджане – Петре Роман

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева является выдающимся политиком, вносящим особый вклад в развитие системы управления и традиций государственности в своей стране. Об этом сказал Trend бывший премьер-министр Румынии, член Международного центра Низами Гянджеви Петре Роман.

«Деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой во имя прогресса в Азербайджане вызывает восхищение. С большим уважением вспоминаю встречи с Мехрибан Алиевой в рамках Глобального Бакинского форума и других мероприятий, проведенных в Баку Международным центром Низами Гянджеви. Мои впечатления от этих мероприятий таковы, что деятельность Мехрибан Алиевой направлена на продвижение национально-культурных ценностей Азербайджана. Своей работой она также вносит большой вклад в успешную политику Президента Ильхама Алиева, направленную на развитие Азербайджана», - сказал экс-премьер.

Он особо отметил масштабную работу, проделанную Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой в продвижении идей межкультурного диалога и мультикультурализма.

Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Мехрибан Алиевой, принимает активное участие в общественном развитии в Азербайджане, внося весомый вклад в социально-экономическую сферу путем реализации различных проектов в областях образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки и технологий, экологии. Одним из направлений деятельности Фонда Гейдара Алиева является реставрация исторических памятников республиканского и мирового значения, строительство новых объектов культуры, отметил экс-премьер. Благодаря Фонду восстанавливаются исторические памятники и создаются новые культурные центры – музыкальные школы, музеи, картинные галереи, библиотеки, причем не только в Азербайджане, но и за рубежом.

«На протяжении всей своей политической карьеры я способствовал налаживанию взаимопонимания между представителями разных этносов и религий в Румынии. Хочу подчеркнуть, что Азербайджан - первая мусульманская страна на Востоке, которая предоставила женщинам право голоса и быть избранными. Это важный пример сочетания исламских ценностей и демократии. Исходя из своего опыта, я высоко ценю достижения Мехрибан Алиевой в сфере мультикультурализма и межрелигиозного диалога в Азербайджане.

С уверенностью можно сказать, что Азербайджан стал мостом между разными цивилизациями. В этом контексте я бы хотел упомянуть знаменательное выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на последней конференции в онлайн-формате, где он обозначил позицию в соответствии с интересами своей страны, продемонстрировал глубокое понимание ситуации, сложившейся в мире в этой сфере. Мы также убедились в том, что Президенту Азербайджана после Отечественной войны небезразлична судьба армянского народа», - сказал Роман.