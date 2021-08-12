В Баку проходит заключительная конференция по планированию международных учений Üç Qardaş - 2021

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит заключительная конференция по планированию совместных учений Üç Qardaş - 2021 с участием представителей сил специального назначения Азербайджана, Пакистана и Турции.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, на мероприятии будут определены программа и цель учений, поставленные задачи, количество участников, а также рассмотрены организационные вопросы.

Как отмечается, международные учения Üç Qardaş - 2021 будут способствовать созданию необходимой среды для подготовки военнослужащих дружественных государств и стран-партнеров к операциям в мирное и военное время, а также обмену знаниями и опытом.

Конференция продлится до 13 августа.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)