Определились размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Олимпиаде в Токио

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об определении вознаграждения для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXII летних Олимпийских играх в японском городе Токио.

Согласно документу, для каждого занявшего второе место спортсмена определено вознаграждение в размере 200 000 манатов, для его тренера – 100 000 манатов.

Для каждого занявшего третье место спортсмена определено вознаграждение в размере 100 000 манатов, для его тренера – 50 000 манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.