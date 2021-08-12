Определились размеры вознаграждений для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Олимпиаде в Токио
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об определении вознаграждения для азербайджанских спортсменов и их тренеров за высокие результаты на XXXII летних Олимпийских играх в японском городе Токио.
Согласно документу, для каждого занявшего второе место спортсмена определено вознаграждение в размере 200 000 манатов, для его тренера – 100 000 манатов.
Для каждого занявшего третье место спортсмена определено вознаграждение в размере 100 000 манатов, для его тренера – 50 000 манатов.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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