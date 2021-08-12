Определен размер денежного вознаграждения Национального олимпийского комитета Азербайджана для призеров Олимпиады в Токио и их тренеров

БАКУ /Trend/ - Президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об определении вознаграждения за самые высокие результаты спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров на XXXII летних Олимпийских играх в городе Токио Японии".

Согласно документу, для каждого занявшего второе место спортсмена определено денежное вознаграждение в размере 100 000 манатов, а для его тренера – 50 000 манатов.

Для каждого занявшего третье место спортсмена определено денежное вознаграждение в размере 50 000 манатов, а для его тренера – 25 000 манатов.

Для главного тренера команды - в размере вознаграждения, полученного индивидуальным тренером за спортсмена, показавшего в виде спорта самый высокий результат (единовременно).

Финансовому управлению Национального олимпийского комитета Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.