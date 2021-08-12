В Азербайджане создается Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства – Указ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ в связи с вопросами градостроительства на освобожденных территориях.

Согласно документу, при Государственном комитете градостроительства и архитектуры Азербайджана создается Карабахское главное региональное управление архитектуры и градостроительства.

Указом также утверждено «Положение о Карабахском главном региональном управлении архитектуры и градостроительства при Государственном комитете градостроительства и архитектуры Азербайджана».

Определяется, что предусмотренное в «Правилах осуществления государственного градостроительного контроля», утвержденных Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2014 года № 375, осуществление государственного градостроительного контроля на местном уровне на административных территориях Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Кельбаджарского, Губадлинского, Лачинского, Шушинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Зангиланского районов временно поручается Карабахскому главному региональному управлению архитектуры и градостроительства при Государственном комитете градостроительства и архитектуры Азербайджана

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы выделения соответствующего места, необходимого финансового и материально-технического обеспечения для организации деятельности Карабахского главного регионального управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете градостроительства и архитектуры Азербайджана, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Государственному комитету градостроительства и архитектуры Азербайджана поручено принять необходимые меры, связанные с созданием Карабахского главного регионального управления архитектуры и градостроительства, обеспечить до начала деятельности этого Управления выдачу разрешений на строительство и эксплуатацию строительных объектов, а также осуществлять другие полномочия в связи с выдачей разрешений.