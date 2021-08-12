Создается временный реестр построек на освобожденных территориях Азербайджана – Указ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о временном реестре построек на освобожденных территориях.

Согласно документу, в целях ведения учета данных о текущем состоянии построек на освобожденных территориях и изменениях в этих постройках на основании результатов инвентаризации, проведенной в соответствии с пунктом 7.4 Указа Президента Азербайджанской Республики «Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики» от 29 октября 2020 года № 1170, а также обеспечения гибкой координированной деятельности государственных органов (структур) в области демонтажа построек, Кабинету министров Азербайджана поручается в двухмесячный срок создать временный реестр построек на освобожденных территориях.

Министерству экономики Азербайджана поручено при согласовании с Государственным комитетом градостроительства и архитектуры утвердить «Положение о временном реестре построек на освобожденных территориях», в целях более эффективной организации восстановительных и реконструкционных работ на освобожденных территориях утвердить разделение включенных в реестр построек на категории – снос в связи с необходимостью реализации замысла строительства на соответствующей территории запрещен, требуется заключение о сносе и могут быть снесены, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Определено, что составление и ведение реестра будет осуществлять Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджана.

Снос построек осуществляется после представления информации об этом, а действия в отношении других построек – после дачи заключения по назначению в соответствии с «Положением о временном реестре построек на освобожденных территориях» специального представителя Президента Азербайджана, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства культуры, Государственного комитета градостроительства и архитектуры.

Государственному комитету градостроительства и архитектуры Азербайджана поручено осуществлять контроль за соблюдением требований, вытекающих из настоящего указа, и решить другие вопросы, вытекающие из указа.