Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу – Минобороны

БАКУ /Trend/ - 12 августа, с 17:40 до 20:55, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Чямбярак и Туджур Чямбяракского района регулярно подвергали обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР и села Заманлы Гедабекского района, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.